ETV Bharat / sports

ENG vs IND: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ENG vs IND T20 Series 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ENG vs IND
ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

England T20 Squad: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ - ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ - ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨ-ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਟੀ-20I ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਕੋਲਸ - ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ SA20 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ - ਨੇ 61 ਟੀ-20 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 28.60 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 146.37 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 1,373 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ 26.94 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 8.27 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 53 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ-ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੇਮਜ਼ ਕੋਲਸ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਅਤੇ ਲੂਕ ਵੁੱਡ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ: ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈਸਟਰ-ਲੇ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ENG ਬਨਾਮ IND: ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ SonyLIV ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ T20 ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 26 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਹਾਲਾਰਡ, ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰੂਬੇਨ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੌਸ ਅਡਾਇਰ, ਬੇਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਸਟੀਫਨ ਡੋਹੇਨੀ, ਮੈਥਿਊ ਹਮਫ੍ਰੇਸ, ਗੈਵਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਥਿਊ ਹਾਲਾਰਡ, ਲਿਆਮ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਜੈ ਮੂਂਡਰਾ, ਹੈਰੀ ਟੇਕਟਰ, ਟਿਮ ਟੇਕਟਰ, ਰੂਬੇਨ ਵਿਲਸਨ।

ਆਇਰਲੈਂਡ-ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਵ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯਸ਼ਦੀਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਵ ਪ੍ਰਿੰਸ।

TAGGED:

ENG VS IND T20 SERIES SCHEDULE
ENGLAND T20 SQUAD AGAINST INDIA
JAMES COLES IN ENGLAND T20 SQUAD
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ
ENG VS IND T20 SERIES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.