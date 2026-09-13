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ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰੀਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

Kazakhstan Elena Rybakina became the US Open champion
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 4:39 PM IST

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US Open 2026 Final: ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਏਰੀਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੂੰ 6-4, 5-7, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਰੀਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਰਥਰ ਐਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 2 ਘੰਟੇ 21 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 27 ਸਾਲਾ ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਬਲੇਂਕਾ ਦੇ 99 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਜਲੀਕ ਕਰਬਰ (2016) ਅਤੇ ਸਬਾਲੇਂਕਾ (2024) ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 14ਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਸਲੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ 2002 ਵਿੱਚ ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਜ਼ਾਰੇਂਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।

ਏਲੇਨਾ ਰਾਇਬਾਕੀਨਾ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

2026 ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ₹525.25 ਕਰੋੜ (525 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਨ ਖਾਚਾਨੋਵ ਨੂੰ 6-3, 7-6, 7-6 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਫਰਾਂਸਿਸ ਟਿਆਫੋ ਨੂੰ 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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ELENA RYBAKINA
ELENA RYBAKINA WINS US OPEN
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