92 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
Published : June 27, 2026 at 3:50 PM IST
Egypt vs Iran FIFA World Cup: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਰ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੇ 1934, 1990 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।
ਮਿਸਰ ਦਾ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ
ਮਿਸਰ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ (32 ਦੇ ਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਲਈ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਮਿਨ ਰੇਜ਼ਾਈਆਨ ਨੇ 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਕੋਰ 1-1 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਅਕਸਰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ 93ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਲਈ ਰਮੀਨ ਰੇਜ਼ਾਈਆਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VAR ਨੇ ਗੋਲ ਆਫਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
ਇਰਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਰਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਈਰਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਏ। ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਘਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲ. ਟ੍ਰਾਸਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਿਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨ, ਰੋਮੇਲੂ ਲੁਕਾਕੂ ਅਤੇ ਏ. ਸੇਲੇਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਈ. ਜਸਟੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ +4 ਦੇ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।