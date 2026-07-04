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ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਮਿਸ੍ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੇ ਪੇਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ।

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ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਮਿਸ੍ਰ ਨੇ ਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:34 AM IST

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FIFA World Cup 2026: ਮਿਸਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਕਆਊਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

'ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਰ ਗਏ 2006 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ (1-2), 2022 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (1-2) ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਰ (4-2)।

'ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ'

ਮਿਸਰ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲ-ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬ੍ਰੀਲ ਐਂਬੋਲੋ ਅਤੇ ਡੈਨ ਐਨਡੋਏ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

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EGYPT VS AUSTRALIA
ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ
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