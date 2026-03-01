ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ?
Published : March 1, 2026 at 5:48 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ (ਐਨਆਰਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ +1.791 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ -0.100 ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
A #T20WorldCup semi-final spot for the winner as India and West Indies meet in Kolkata 💪— ICC (@ICC) March 1, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/wGZQQL2mno
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 34°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 25-26°C ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 72 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ।
Fireworks loading in Kolkata. 🎆🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
India take on West Indies in a must-win showdown - the winner books a place in the semi-finals. 👊
ICC Men's T20 World Cup Super 8 👉 #INDvWI | Sun, 1 Mar, 6 PM pic.twitter.com/uC7aHXJjGo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ।