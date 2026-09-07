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ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਪਤਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸੈਂਕੜਾ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ

ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 385 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

Duleep Trophy final
ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 11:39 AM IST

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Duleep Trophy Final: ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 385 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 111 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ 63 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 26.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 144 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਸਨੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (44), ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ (72), ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਮੋਹਨ (85) ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 135 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 4,000 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਣਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ.ਵੀ. ਮਿਲਿੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ।

Duleep Trophy final
ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ (IANS)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸ਼ਵਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 100 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਮਿਲਿੰਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਤਨਯ ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਪਿਚ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਊਟ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ।

ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਤਿੰਨੋਂ ਸਪੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

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DULEEP TROPHY FINAL DAY 1
ISHAN KISHAN CENTURY
ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ
ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ
DULEEP TROPHY FINAL

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