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ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਪਤਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI CAPTAINS
ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਪਤਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 5:24 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi Captain: 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ; ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡ-ਇਨ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੀਆਰਐਸ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI CAPTAINS
ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਪਤਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ (IANS)

40ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 'ਕੈਚ-ਬਾਈਂਡ' ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੇਂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਰੀਅਨ ਜੁਯਾਲ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰੀਪਲੇਅ ਦੌਰਾਨ ਅਲਟਰਾਐਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪਾਈਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ - ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ-ਇਨ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ।

ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ; ਆਫ-ਸਪਿਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੰਬੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

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VAIBHAV SOORYAVANSHI CAPTAINS

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