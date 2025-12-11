ETV Bharat / sports

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 4 ਮਹਿਲਾ ਬਾਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

boxing championship 2025
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 4 ਮਹਿਲਾ ਬਾਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ (President Droupadi Murmu Social Media)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 12:13 PM IST

ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 4 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ।

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ 5-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਲੋਰਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੱਡਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਚ, ਵਿਜੇ ਹੁੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੱਡਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਨੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੱਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।"

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਅਨੇ

ਜਦੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟੋ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ।" ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।"

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ।"

ਧੀ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ

ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

