2 ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਐਵਾਰਡਸ' ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 6:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਐਵਾਰਡਸ' ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 130 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 33 ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।"
VIDEO | Hockey India's annual award 2026: Indian Hockey player Gurjant Singh on his retirement, said, " i am lucky to be a part of hockey in these 10 years when this sport made a comeback in the country. i am lucky to be a part of this team when we bagged two olympic medals."
ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:
- ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮੇ: ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ (Bronze Medals) ਜਿੱਤੇ।
- ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
- ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ 2016 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਸਨਮਾਨ: ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ 13ਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
- ਜਨਮ: 26 ਜਨਵਰੀ 1995, ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਪੰਜਾਬ।
- ਪੁਜੀਸ਼ਨ: ਫਾਰਵਰਡ (ਸਟਰਾਈਕਰ)।
- ਕਲੱਬ: ਉਹ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ (ONGC) ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ ਸੂਰਮਾ (JSW Soorma) ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
