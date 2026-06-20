ETV Bharat / sports

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜੈਵਲਿਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ ?

ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NEERAJ CHOPRA
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੋਹਾ (ਕਤਰ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ 85.69 ਮੀਟਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ 28 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 85.69 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 82.61 ਮੀਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫਾਊਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 82.77 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 85.69 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਪਥੀਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 88.68 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਡ ਬਣਾਈ, ਚੋਪੜਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ।

ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਜੇਤੂ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਟਾਰ ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਜ ਨੇ 88.68 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ 86.38 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਟੋਕੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਟਿਸ ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ 85.99 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪਥੀਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ 82.62 ਮੀਟਰ, 84.63 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 80.53 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 88.68 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84.47 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 81.35 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਥੀਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 92.62 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਰੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

NEERAJ CHOPRA NEWS
COMMONWEALTH GAMES QUALIFICATION
NEERAJ IN DOHA DIAMOND LEAGUE
DOHA DIAMOND LEAGUE 2026
NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.