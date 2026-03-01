ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Gatty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 2:58 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 2 (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 2016 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ।

'ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ'

ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਹਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਖੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 19 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ


ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (wk/c), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਮੈਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ, ਕੁਐਂਟਿਨ ਸੈਮਪਸਨ, ਜੈਡਨ ਸੀਲਸ, ਰੋਸਟਨ ਚਾਰਲਸ ਚੇਜ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
