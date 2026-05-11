ETV Bharat / sports

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਰ ਜਾਂ ਮਰੋ ਹੇਵੇਗਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

PBKS VS DELHI
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਰ ਜਾਂ ਮਰੋ ਹੇਵੇਗਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HPCA) ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ IPL ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 55ਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਦੂਜਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। RCB ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ, 11 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ'

ਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਸਟਾਰਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ"

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਇਆਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"

'ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਪ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

'ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ'

ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਜੇਮਸ ਹੋਪ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ। ਮੌਸਮ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
DO OR DIE MATCH
PUNJAB VS DELHI
IPL 2026 MATCH
PBKS VS DELHI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.