ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

PAKISTAN VS SRI LANKA
'ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' (IANS)
T20 World Cup match: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

'ਬਣੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੀਕਰਨ'

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ +1.390 ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅਤੇ -0.461 ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਨ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 64 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 13.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਲ 29 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 17 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਸੀ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਫੇ (ਵਕੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (ਵਿ.), ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਤਾਰੀਕ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਸੀ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾੰਕਾ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕੁਸਲ ਜੈਨਿਥ ਪਰੇਰਾ, ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ, ਜੈਨੀਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਦੁਨੀਥ ਵੇਲਾਲੇਗੇ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾਨਾ ਚਸ਼ਨਾਮੇ, ਮਲੇਸ਼ਣਾ ਚਸ਼ਨਾਮੇ।

ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
T20 WORLD CUP 2026
SRI LANKA VS PAKISTAN
PAKISTAN VS SRI LANKA

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

