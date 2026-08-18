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ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ

National Sports Awards 2025: ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NATIONAL SPORTS AWARDS 2025
ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 5:04 PM IST

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National Sports Awards 2025: ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 17 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਅਤੇ ਡੈਕੈਥਲੋਨ ਐਥਲੀਟ ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਦੌੜਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਵੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਸਾ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਖਿਲ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

  1. ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ (ਐਥਲੈਟਿਕਸ)
  2. ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਪੰਜਵਾਂ (ਐਥਲੈਟਿਕਸ)
  3. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ (ਐਥਲੈਟਿਕਸ)
  4. ਟ੍ਰੀਸਾ ਜੌਲੀ (ਬੈਡਮਿੰਟਨ)
  5. ਪੁਲੇਲਾ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ (ਬੈਡਮਿੰਟਨ)
  6. ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ (ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ)
  7. ਵਿਦਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ (ਸ਼ਤਰੰਜ)
  8. ਦਿਵਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (ਸ਼ਤਰੰਜ)
  9. ਧਨੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ (ਪੈਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ)
  10. ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ (ਹਾਕੀ)
  11. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (ਹਾਕੀ)
  12. ਸੁਰਜੀਤ (ਕਬੱਡੀ)
  13. ਪੂਜਾ (ਕਬੱਡੀ)
  14. ਰੁਦਰਾਂਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ (ਪੈਰਾ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ)
  15. ਏਕਤਾ ਭਯਾਨ (ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ)
  16. ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਰੋਇੰਗ)
  17. ਅਖਿਲ ਸ਼ਿਓਰਾਨ (ਸ਼ੂਟਿੰਗ)

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025
ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ
NATIONAL SPORTS AWARDS
NATIONAL SPORTS AWARDS 2025

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