ETV Bharat / sports

IND vs SL: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਚੰਡੀਮਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਡੀਮਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

DINESH CHANDIMAL INJURED
ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਡੀਮਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SL 1st Test: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਡੀਮਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਮਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਕੈਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਚੰਡੀਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡੀਪ ਬੈਕਵਰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈੱਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵੀਪ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਮਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

36 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੰਡੀਮਲ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ 294 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਰੇਲ (5) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (21) ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 284 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 178 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, 4-76 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਸੁਥਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 3-57 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

IND VS SL 1ST TEST
IND VS SL 1ST TEST DAY 4
DINESH CHANDIMAL INJURY
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ
DINESH CHANDIMAL INJURED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.