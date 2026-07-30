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CWG 2026: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਦਿਲੀਪ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

Dilip Gavit wins gold in Para-athletics in Glasgow
ਦਿਲੀਪ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 9:56 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 8.09 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਦਿਲੀਪ ਮਹਾਦੂ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਟੀ47 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਿਲ ਮੋਰਾਸਿੰਗਨਾਕਾਠੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਗਾਵਿਤ ਨੇ 10.71 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ-ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਸਿਲ ਨੇ 10.83 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ-ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟਪੁਟ F57 ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਵਿਨ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ 10.85 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੈਡੇਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 10.97 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਿਟ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਿਲ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਗਮਾ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ T47 ਵਿੱਚ 1-2 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3 ਸੋਨ, 9 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਰਨ ਡੋਂਗਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਦਿਲੀਪ ਗਾਵਿਟ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸੱਟ ਗੈਂਗਰੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ

ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਵੈਜਨਾਥ ਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ T47 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 100ਵਾਂ ਤਗਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ T47 ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਇਆ।

ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤਗਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। 27 ਸਾਲਾ ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਤਾਜੇ ਗੇਲ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

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ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਦਿਲੀਪ ਮਹਾਦੂ
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