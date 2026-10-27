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CSK ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CSK IPL 2027
IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕੋਚ ਹਟਾਏ ਗਏ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2026 at 1:20 PM IST

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CSK IPL 2027: 2027 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਸੀ 2008 ਤੋਂ CSK ਨਾਲ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਈਕ ਹਸੀ 2008 ਵਿੱਚ CSK ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ CSK ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਬਣੇ। ਹਸੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ 2018, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਹਸੀ ਦਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੌੜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਰਪਣ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹੇਗਾ, 'ਹਸੀ ਮਿਸਟਰ'। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।"

ਪੰਜ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਏਰਿਕ ਸਾਈਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਜੇਮਜ਼ ਫੋਸਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਟੌਮੀ ਸਿਮਸੇਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਕੀਨ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਚ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਗੈਰੇਥ ਬੈਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਟੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਨੌਂ ਟੈਸਟ, 10 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। 49 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਟੀਮ ਵੋਰਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

TAGGED:

CSK IPL 2027
IPL 2027
ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਚ
CSK NEW HEAD COACH
2027 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ

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