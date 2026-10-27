CSK ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 1:20 PM IST
CSK IPL 2027: 2027 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਸੀ 2008 ਤੋਂ CSK ਨਾਲ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਈਕ ਹਸੀ 2008 ਵਿੱਚ CSK ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ CSK ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਬਣੇ। ਹਸੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ 2018, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
From the very first season in 2008, you have been an integral part of the Chennai Super Kings family. Your journey in Yellow has been defined not just by the runs you scored and the players you mentored, but by the dedication, humility, and unwavering commitment you brought to this franchise over the years. Your place in our history will forever remain special, Hussmeister. Once a Super King, always a Super King. 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਹਸੀ ਦਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੌੜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਰਪਣ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹੇਗਾ, 'ਹਸੀ ਮਿਸਟਰ'। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।"
Official Announcement: An integral part of the Chennai Super Kings coaching setup since 2018, Eric Simons has played an important role in shaping our bowling unit and contributing to the team's success over the years. We extend our sincere gratitude for your dedicated service and contributions. Thank you, Eric Simons. Wishing you the very best in your future endeavours.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ਪੰਜ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਏਰਿਕ ਸਾਈਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਜੇਮਜ਼ ਫੋਸਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਟੌਮੀ ਸਿਮਸੇਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਕੀਨ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਚ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਗੈਰੇਥ ਬੈਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਟੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਨੌਂ ਟੈਸਟ, 10 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। 49 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਟੀਮ ਵੋਰਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Official Announcement: A constant presence behind the scenes since our very first season in 2008, Tommy Simsek has played an invaluable role in the journey of Chennai Super Kings. Your dedication to keeping our players fit and match-ready, including our famous “Dad’s Army” back in the day, has been an important part of our success over the years. Thank you for your years of service, Tommy Simsek. Wishing you success in the journey ahead.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।