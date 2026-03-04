ETV Bharat / sports

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੱਟਿਆ ਚਲਾਨ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫੜੀ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ

ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

DHONI CAR FINED FOR OVERSPEEDING
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS Photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 3:50 PM IST

ਝਾਰਖੰਡ/ਰਾਂਚੀ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਂਕੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ (ATMS) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰਾਂਚੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ 24x7 ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸਿਗਨਲ ਜੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

