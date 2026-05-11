ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 11, 2026 at 2:25 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਅੱਜ (11 ਮਈ) ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 55ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
PBKS ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, PBKS ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਦੀ, ਅਬ ਨਿਗਹਿਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਹਿਲ, ਵਿਪਰਾਜ ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜੇ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਹਿਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਜ, ਵਿਸ਼ਵਕੇਟ, ਵਿਸਵੇਟਲੀ, ਐਕਸ. ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਇਲ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।