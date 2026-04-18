ETV Bharat / sports

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 176 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB ਬਨਾਮ DC IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 57 ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਦੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 176 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, RCB ਨੇ ਗੇਂਦ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ

176 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, 18 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 34 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 47 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਕਸ਼ਰ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਿਆਰਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਮਿਲਰ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੱਬਸ 47 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਡਯਾ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 175 ਦੌੜਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਦੌੜਾਂ, ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਦੌੜਾਂ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

RCB ਬਨਾਮ DC: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 11 ਖੇਡਣਾ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.