ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ,ਸਮੀਰ-ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਮੈਚ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 142 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : April 2, 2026 at 6:47 AM IST
LSG vs DC IPL 2026: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੇ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 70 ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੀਰ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ
142 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (0), ਨਿਸੰਕਾ (1), ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (15) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (0) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, 76 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 119 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਮੀਰ ਨੇ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੱਬਸ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ।
Stubbs & Sameer Rizvi drove DC forward with a solid 119-run stand 💙🔥
'142 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ'
ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ 142 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 71 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ 35 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਗਦੀ ਨੇ 3.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
A SIX TO SEAL IT! 🙌
Sameer Rizvi does it in style 🥳
@DelhiCapitals kick off their #TATAIPL 2026 campaign with a 6️⃣-wicket victory 👏👏
ਟਾਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲਾਲ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸੰਕਾ, ਮਿਲਰ, ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟ 'ਤੇ, ਟਾਸ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰੇਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ; ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕਰਾਮ, ਮਾਰਸ਼, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।"
LSG ਬਨਾਮ DC IPL 2026: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਪਲੇਅਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।
ਇੰਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟਬਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਇੰਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਕੀਬ ਨਬੀ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ।