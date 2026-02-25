ETV Bharat / sports

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SHIKHAR DHAWANS EX WIFE
ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ (IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ₹57.2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਲ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਖਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ?

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਧਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਖਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਧਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 34 ਟੈਸਟ, 167 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 68 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਸਦੇ 2,315 ਟੈਸਟ ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਵਨ ਨੇ 6,793 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 39 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ 1,759 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

