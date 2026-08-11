ETV Bharat / sports

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Abhishek Porel file photo
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਮੋਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 23 ਸਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 116 ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ 35 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $4 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਪੋਰੇਲ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਲਈ 35 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 769 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ₹4 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਸਾਲਾ ਪੋਰੇਲ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 32 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1,408 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ 23 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 833 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ 61 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1,590 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ
ABISHEK POREL ARRESTED IN RAPE
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
DELHI CAPITALS WICKETKEEPER ABISHEK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.