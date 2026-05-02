ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 2, 2026 at 6:42 AM IST
RR vs DC IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 43ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 2026 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
'ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 6 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਸੰਕਾ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ 18 ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ।
'ਸਟਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ'
ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੈਮੀਸਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀਆਂ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 90 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਦੀਆਂ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 225/6 (ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ 90, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ 47 ਨਾਬਾਦ)
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 226/3 (ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 75, ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ 62)
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ
226 ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, ਜੈਪੁਰ, 2026*
210 ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ,
209 ਬਨਾਮ ਜੀਐਲ, ਦਿੱਲੀ, 2017
207 ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ, ਜੈਪੁਰ, 2025
IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ PoTM ਪੁਰਸਕਾਰ (ਭਾਰਤੀ)
21 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
20 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
18 - ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ
17 - ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ
17 - ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ
