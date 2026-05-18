ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 18, 2026 at 10:44 AM IST
PBKS vs RCB IPL 2026: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (17 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 193/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਵਿਚਕਾਰ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ, ਪੋਰੇਲ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ "ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸYJ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। RR ਨੇ 160/2 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, DC, ਆਰਾਮ ਨਾਲ 130/2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।
ਸਟਾਰਕ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ
ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਆਰ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਵੀ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।