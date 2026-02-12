ETV Bharat / sports

ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:07 PM IST

ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਟਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, 2013 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਨ. ਮੰਜੁਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

