23 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ?
ਦੀਪਤੀ ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ-20 ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : October 20, 2026 at 3:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੀਪਤੀ ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਹੀਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 56.36 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ ਹੀਟਸ ਵਿੱਚ 57.57 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਨੀਨਾ ਕੰਨੋ ਨੇ 58.92 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਵਤਨ ਅਕਾਨੇ ਕਾਟੋ ਨੇ 1:00.26 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ-20 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਦੀਪਤੀ ਜੀਵਨਜੀ ਦਾ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਜੀਵਨਜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਐਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ 2019 ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ-20 ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੋਬੇ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 55.07 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। 23 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਅਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਟੀ-20 ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਟੀ20 ਵਰਗੀਕਰਨ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਸਕੋਰ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।