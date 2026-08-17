ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਲਵਿਦਾ?
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 7:17 PM IST
Cristiano Ronaldo Retirement: ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" 41 ਸਾਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 CRISTIANO RONALDO HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT— Preeti (@MadridPreeti) August 16, 2026
"I think this is probably my last year of football, and I want to leave a spectacular legacy. I want to have more fun, travel more. Because, after all, it’s been 25 years with a lot of sacrifice"
Is this the End? 🤯 pic.twitter.com/VwfNAoUFeZ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਰਜੀਨਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੈਸਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਲੀਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ।"
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਡਲ (ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਖੇਡ) ਖੇਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਪੈਡਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।"
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU
ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" "ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 1,330 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 976 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,000 ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਗੋਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ-ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 28 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਜੁਵੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਲਈ 450 ਗੋਲ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ 145 ਗੋਲ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ 138 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।