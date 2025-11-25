ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਬਣਾਈਆਂ 260 ਦੌੜਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 25, 2025 at 1:53 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 3:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 40 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਲਈ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਅਜੇਤੂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 78.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 260 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 548 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋਰ 288 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਦਿਨ 4: ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 174 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 78.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 260 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਨੇ 180 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਨੇ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 549 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 1 ਦੌੜ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Lunch is called on Day 4. 🍽#TheProteas Men head into the break on 220/4 after 70 overs, with the lead stretching to 508 runs. 🇿🇦 pic.twitter.com/kOvudH0xya— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2025
ਦਿਨ 4: ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 70 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 508 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਨੇ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ 155 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ 29 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Innings Break!
#TeamIndia trail South Africa by 288 runs.
ਦਿਨ 4: ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ 26/0 ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 40 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 395 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ 26, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 35 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ 14 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Tea on Day 4⃣ 🫖
#TeamIndia spinners bag the wickets in the day's first session with Ravindra Jadeja striking twice. 👌
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਮੈਚ?
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 151.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 83.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 288 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 350 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 97 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਲਈ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 22 ਦੌੜਾਂ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ 206 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।