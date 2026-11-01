ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਬੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 1:15 PM IST
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 346 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 128 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 13 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਥਿਊ ਬੋਇਲ ਦੇ ਨਾਬਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਬੋਇਲ 148 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ 180 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 205 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਿਵਾਈ।
CAPTAIN DHRUV JUREL - 105(171). 🫡 Dhruv Jurel scored 105 runs from 171 balls including 11 fours and 3 sixes against New Zealand A in New Zealand - What a Knock by Captain Jurel. https://t.co/QTFKy9h0gL— Tanuj (@ImTanujSingh) November 1, 2026
ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (105) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 346 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 291 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 99 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੁਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 171 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 116 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।