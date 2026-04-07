ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

David Warner arrested: PSL 2026 ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 8:54 PM IST

David Warner arrested: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11:20 ਵਜੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਾਹ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.104 ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਵਾਰਨਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਦੇ PCA ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ $2,200 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਰਨਰ PSL ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ?

ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਾਲਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ PSL ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

