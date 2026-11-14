ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਸਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਸਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 1:17 PM IST
David Warner on Sandpapergate: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ 2018 ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ - ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2018 ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਜਾਂ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ-ਅਪ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ" ਅਤੇ "100% ਝੂਠਾ" ਦੱਸਿਆ। ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਵਾਰਨਰ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ (ਸਬਰ) ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ, "ਸਬਰ" ਵਿੱਚ, ਖਵਾਜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।