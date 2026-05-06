ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ IPL 2026 ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ?

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ IPL 2026 ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ?
IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 3:22 PM IST
IPL 2026 Playoffs schedule: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ Playoff ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। BCCI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪਲੇਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਹੁਣ ਪਲੇਆਫ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ।
- ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 – 26 ਮਈ – ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
- ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ – 27 ਮਈ – ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 – 29 ਮਈ – ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਫਾਈਨਲ – 31 ਮਈ – ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ IPL ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਆਰਸੀਬੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 9 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 10 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
