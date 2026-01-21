ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਜ, ਕੀਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ODI ਕਿੰਗ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ICC ODI RANKINGS
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਜ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 5:52 PM IST

ICC ODI Rankings: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ICC ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ICC ODI ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

'ਵਧਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ'

ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ 784 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 845 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਸਿਰਫ਼ 785 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 795 ਅੰਕ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ।

ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 176 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 352 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 240 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 757 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ 764 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅਈਅਰ ਆਊਟ, ਰਾਹੁਲ ਇਨ'

ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 112 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਬੱਲੇਬਾਜ਼)

1. ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) 845 ਅੰਕ

2. ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 795 ਅੰਕ

3. ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) 764 ਅੰਕ

4. ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) 757 ਅੰਕ

5. ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਭਾਰਤ) 723 ਅੰਕ

6. ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 722 ਅੰਕ

7. ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ (ਆਇਰਲੈਂਡ) 708 ਅੰਕ

8. ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼) 701 ਅੰਕ

9. ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) 690 ਅੰਕ

10. ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਭਾਰਤ) 670 ਅੰਕ

