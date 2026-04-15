ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Viktor Axelsen Retirement: ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Viktor Axelsen Retirement
ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 6:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਸਲਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਜਰੀ, ਕਈ ਟੀਕੇ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"

ਐਕਸਲਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਐਕਸਲਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਓ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 180 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਪਰ 1000 ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ।

ਓਲੰਪਿਕ - ਕਾਂਸੀ (2016), ਗੋਲਡ (2020 ਅਤੇ 2024)

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ - ਕਾਂਸੀ (2014), ਗੋਲਡ (2017 ਅਤੇ 2022)

ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ - 2020 ਅਤੇ 2022

ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਐਕਸਲਸਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ "ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਐਕਸਲਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਤਗਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"

ਸੇਨ ਬਨਾਮ ਐਕਸਲਸਨ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਸੇਨ ਅਤੇ ਐਕਸਲਸਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ 2024 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 22-20, 21-14 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਕਰੀਅਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

VIKTOR AXELSEN RETIREMENT
VIKTOR AXELSEN ACHIEVEMENTS
BADMINTON
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸਨ
VIKTOR AXELSEN RETIREMENT

