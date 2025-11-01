ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਿਕਾਰੂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
D Gukesh vs Hikaru Nakamura controversy: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕਮੇਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਗੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : November 1, 2025 at 11:04 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਕੇਸ਼ ਡੋਮਾਰਾਜੂ ਨੇ 2025 ਕਲਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਮੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲਿੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲੀ।
D Gukesh didn’t raise his hands in victory — he simply reset the board. ♟️— The Haryana Story (@TheHaryanaStory) October 29, 2025
After defeating Hikaru Nakamura at the Clutch Chess Showdown 2025, India’s young world champion once again proved that grace is the greatest power. pic.twitter.com/FL15YwQ3Jq
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕੀਤੇ Publicity ਸਟੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਲੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
D Gukesh Wins Hearts With Act After Beating King-Throwing Hikaru Nakamura pic.twitter.com/Hr5VcbV4Xq— India 2047 (@India2047in) October 30, 2025
ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਦਿਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ।"
समय-समय का खेल है समय बड़ा बलवान है अहंकार में मत रहिए— neeraj yadav (@apna123neeraj) October 29, 2025
अपने खेल की हमेशा इज्जत करनी चाहिए खेल चाहे जो भी हो छोटा बड़ा D गुकेश ने सबका दिल जीत लिया -
6 October -कल तुम्हारा दिन था
28 October -आज हमारा दिन है
D.Gukesh ने Hikaaru Nakamura हाल ही में हुआ टूर्नामेंट में हराया… pic.twitter.com/857f8FBSfT
ਕਲੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।