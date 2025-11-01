ETV Bharat / sports

ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਿਕਾਰੂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

D Gukesh vs Hikaru Nakamura controversy: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕਮੇਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਗੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Clutch Chess Showdown 2025
ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (ani)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 11:04 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਕੇਸ਼ ਡੋਮਾਰਾਜੂ ਨੇ 2025 ਕਲਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਮੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲਿੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕੀਤੇ Publicity ਸਟੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਲੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ।"

ਕਲੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।

D GUKESH
D GUKESH CHECKMATE CONTROVERSY
D GUKESH VS HIKARU NAKAMURA
CLUTCH CHESS 2025

