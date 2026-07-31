CWG 2026: "ਕਮ ਆਨ ਜੱਟਾ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ CWG 'ਸਨੈਚ' ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
28 ਸਾਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 388 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 389 ਕਿਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : July 31, 2026 at 7:30 AM IST
ਗਲਾਸਗੋ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਨੈਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ +110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਐਂਡਰਿਊ ਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
28 ਸਾਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 388 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 176 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 212 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਲਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 389 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (166 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ + 223 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Birmingham 2022 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Glasgow 2026 🥈
Lovepreet Singh lifts a brilliant 388kg total to claim silver in the Men's +110kg Weightlifting event, falling just 1kg short of gold in a thrilling finish.
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ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ ਨੇ 356 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (165 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ + 191 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਗਮਾ-ਰਹਿਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਤਗਮੇ (ਇੱਕ ਸੋਨਾ, ਛੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ।
ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ... ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਦੇਵ ਸਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Glasgow, Scotland: On missing the gold just by 1kg, Indian weightlifter Lovepreet Singh says, " i missed out on the gold. naturally, it hurts when you miss the gold. i’ll do better in the upcoming competitions, like the asian games... i would like to dedicate my medal to… https://t.co/pPtCnfQv70 pic.twitter.com/tq3PJnS0rP— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈਵੀਵੇਟ ਲਿਫਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 168 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਸਾਨ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ 173 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 176 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ।
ਸਮੋਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨੇਲੇ ਮਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ; ਮਾਓ ਸਨੈਚ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 175 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 207 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 212 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
" naturally, it hurts when you miss gold": lovepreet singh vows better show ahead of asian games after cwg silver— ANI Digital (@ani_digital) July 30, 2026
read @ANI Story | https://t.co/6v9L4HGkM1#LovepreetSingh #CommonwealthGames #CWG26 pic.twitter.com/ZXgjYFrchL
"ਕਮ ਆਨ ਜੱਟਾ" ਅਤੇ "ਕਮ ਆਨ ਸਿੰਘ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 217 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਿਫਟ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ' ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 223 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲੀਨ-ਐਂਡ-ਜਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
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