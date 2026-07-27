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CWG 2026: ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਸਿਲਵਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ ਨੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

RAJA MUTHUPANDI WON SILVER
RAJA MUTHUPANDI WON SILVER (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 12:28 PM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਸੋਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਗਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 26 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 286 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ਨਿਲ ਬਿਨ ਬਿਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁੱਲ 299 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ 2018 ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 286 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਰਾਜਾ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਰੀਅਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਜੇਰੇਮੀ ਲਾਲਰਿਨੁੰਗਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ 2022 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 299 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦਕਿ ਚਨੰਬਮ ਰਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਨੂਹੂ ਬੱਟੇ ਤੋਂ 3-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਸੀ।

ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ।

ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ।-ਰਾਜਾ ਮੁਥੁਪਾਂਡੀ, ਵੇਟਲਿਫਟਰ

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RAJA MUTHUPANDI WON SILVER

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