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CWG 2026: ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ

ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

BOXER PREETI WINS GOLD MEDAL
ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ (@VPIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਾਰਲੇਟ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 10-8 ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਟਮਵੇਟ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਈਕੇਲਾ ਵਾਲਸ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਲਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਿੱਤਰਾਵੇਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਿੱਤਰਾਵੇਲ ਅਤੇ ਸੇਲਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਰੂਮਰਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਿੱਤਰਾਵੇਲ ਨੇ 16.58 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੇਲਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਰੂਮਰਨ ਨੇ 16.52 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਜੌਰਡਨ ਸਕਾਟ ਨੇ 16.72 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

TAGGED:

ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ
CWG 2026
JASMINE LAMBORIA WINS GOLD MEDAL
BOXER PREETI WINS GOLD MEDAL

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