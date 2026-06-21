ਫੀਫਾ 2026: ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਕਾਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ
ਐਲੋਏ ਰੂਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 21, 2026 at 12:52 PM IST
ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ: ਕੁਰਕਾਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐਲੋਏ ਰੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕਵਾਡੋਰੀਅਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੂ ਵੇਵ ਨੇ ਲਾ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 0-0 ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ, ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਐਰੋਹੈੱਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਕਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਈ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਾਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 27 ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਸਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਐਲੋਏ ਰੂਮ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਕਾਓ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕੀਤੀ (ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 7-1 ਦੀ ਹਾਰ
37 ਸਾਲਾ ਰੂਮ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਮੈਕਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕਾਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 7-1 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੇਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ—1 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਿਮ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਵਰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 120 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਕਾਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਡਰਾਅ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ'
ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਕੋਚ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਬੇਕਾਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੈਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੌਨ ਯੇਬੋਆ ਅਤੇ ਐਨਰ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਕਾਓ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਐਲੋਏ ਰੂਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਰਕਾਓ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ।
ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ: ਹਰਨਾਨ ਗੈਲੀਂਡੇਜ਼ (1), ਪਿਏਰੋ ਹਿਨਕਾਪੀ (3), ਜੋਰਡੀ ਅਲਸੀਵਰ (5), ਵਿਲੀਅਨ ਪਾਚੋ (6), ਪਰਵਿਸ ਐਸਟੂਪਿਨਨ (7), ਜੌਨ ਯੇਬੋਆ (9), ਐਨਰ ਵੈਲੇਂਸੀਆ (13), ਪੇਡਰੋ ਵਿਟੇ (15), ਗੋਂਜ਼ਾਲੋ ਪਲਾਟਾ (19), ਐਲਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋ (21), ਮੋਇਸੇਸ ਕੈਸੀਡੋ (23)।
ਕੁਰਕਾਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ: ਐਲੋਏ ਰੂਮ (1), ਜੂਰੀਅਨ ਗੈਰੀ (3), ਸ਼ੈਰੇਲ ਫਲੋਰਨੇਸ (5), ਜੁਨਿਨਹੋ ਬਾਕੁਨਾ (7), ਲਿਵਾਨੋ ਕੋਮਾਨੇਸ਼ੀਆ (8), ਜੁਏਰਗੇਨ ਲੋਕੇਡੀਆ (9), ਲਿਏਂਡਰੋ ਬਾਕੁਨਾ (10), ਅਰਮਾਂਡੋ ਓਬਿਸਪੋ (18), ਜੋਸ਼ੂਆ ਬ੍ਰੇਨੇਟ (20), ਤਾਹਿਥ ਚੋਂਗ (21), ਡੇਵਰੋਨ ਫੋਨਵਿਲ (24)।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਗਰੁੱਪ ਈ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਵੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਫੀਫਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ।