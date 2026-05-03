CSK vs MI: ਚੇਨਈ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ
CSK vs MI IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 3, 2026 at 6:41 AM IST
CSK vs MI IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 44ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਐਮ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (67) ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ (54) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੇਨਈ ਨੇ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
For his commanding match-winning knock, Captain Ruturaj Gaikwad bags the Player of the Match award 👏👏
160 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਨਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਜੋ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 98 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੀਆਂ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਦੀਆਂ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਲਈ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
IPL 2026 POINTS TABLE.
- GT, CSK and DC in contention to make their spot in the Top 4.
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੇਨਈ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।