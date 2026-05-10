CSK vs LSG: ਲਖਨਊ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੇਨਈ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : May 10, 2026 at 7:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਅੰਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਪੌਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 203 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚੇਨਈ ਨੇ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
We move forward 💛🦁 #WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/0DG0NgRFBA— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲਾਅ
ਚੇਨਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਮੈਚ ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ - 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
Witnessed Urvil Carnage 🔥🦁#WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/dazNe1kHWc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਚ ਕਵਰਾਂ ਹੇਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਾਲ-ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਕਟ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 200% ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੈਨ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਧਵਾਲ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਐਮ ਸਿਧਾਰਥ, ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।