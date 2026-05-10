ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ CSK ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ? ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ CSK ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤਿ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ? (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 10, 2026 at 8:21 PM IST

Anshul Kamboj viral photo: ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸੀ.ਜੋਸੇਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਚੇਪਾਕ ਵਿਖੇ ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀਐਸਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ।

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਫਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੈਬ ਲਓ ਅਤੇ ਚੇਪਾਕ ਪਹੁੰਚੋ।"

CSK ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਦਾ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

CSK ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੂੰ ₹3.40 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੱਧਮ-ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 18.71 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਚੇਨਈ ਲਈ 204 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

