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CSK ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਵੇਗਾ ਜਗ੍ਹਾ

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CSK NEW HEAD COACH
CSK ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 8:55 PM IST

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ਚੇਨੱਈ: ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ 2027 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।" ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

CSK NEW HEAD COACH
ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ (IANS)

ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੀਐਸਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਾਬਤ ਯੋਗਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਅਨੁਭਵ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ BCCI ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CoE) ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ 'ਏ', ਅੰਡਰ19, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਚਲਾਇਆ।

CSK NEW HEAD COACH
ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ (IANS)

ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 92 ਟੈਸਟ, 200 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 17 ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 610 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ), ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਮਆਈ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ 100 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27.27 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 102 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

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IPL 2027 CSK HEAD COACH
ZAHEER KHAN IPL 2027
ZAHEER KHAN CSK HEAD COACH
CSK ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ
CSK NEW HEAD COACH

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