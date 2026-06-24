ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ।
Published : June 24, 2026 at 7:19 PM IST
6 Goals in 6 FIFA World Cups: ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। 41 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੋਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2010, 2014, 2018, 2022 ਅਤੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ 2018 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਗੋਲ ਹਨ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
History for @Cristiano! 🇵🇹— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਨਾਲਡੋ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 38 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
'ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ'
ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 24 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਯੂਸੇਬੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ 48-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।