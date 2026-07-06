ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ; ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ।
Published : July 6, 2026 at 2:52 PM IST
Cristiano Ronaldo Retirement: ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
41 ਸਾਲਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ - ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 11 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ 232 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 146 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਈਐਫਏ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 976 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 1,000-ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।