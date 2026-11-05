'ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ', ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
Cristiano Ronaldo retirement: ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 5, 2026 at 6:10 PM IST
Cristiano Ronaldo retirement: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਨਾਲਡੋ 'ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 255 ਯੂਰੋ (27,141 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 41 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
😁 https://t.co/CXlY0rlZBN— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2026
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਨੰਬਰ 7' ਜਰਸੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੀ ਨੰਬਰ 7 ਜਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ, ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
'ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ' ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਵਾਰਡ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 'ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ' (B.O.A.T.) ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਨਜ਼ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ 'ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ' ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਨਜ਼ ਨੇ B.O.A.T. ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 2012 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਅਵਾਰਡ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜ ਵਾਰ (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ 234 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 146 ਗੋਲ ਹਨ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਲੱਬ ਟੀਮ ਅਲ-ਨਸਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।
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