ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਘਰ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ
Shivam Dube Train Journey: ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : March 11, 2026 at 1:06 PM IST
Shivam Dube returns home via train: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਯਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਮਹਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ?
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜੁਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਫੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ।
ਉਸਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ?
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਪੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ 5:10 ਵਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ।"
ਦੂਬੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਇਆ?
ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰਲੀ ਬਰਥ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ।"
ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।" ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 235 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਸਤਨ 39 ਅਤੇ ਲਗਭਗ 169 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ 17 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 15 ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।