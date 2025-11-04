ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਸ਼ਨ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਸ਼ਨ
ਘਰ ਪਰਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 4, 2025 at 6:21 PM IST
ਮੋਗਾ: ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ।
ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭੰਗੜੇ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਲੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।'
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਸਰਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।'
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਓ ਮੌਕਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ'।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰਮਨ ਨੇ ਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।'
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ 'ਹਰਮਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।