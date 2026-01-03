ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6 ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਮਾਰੇ 5 ਛੱਕੇ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

HARDIK PANDYA 5 SIXES
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੌਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਸਟ ਏ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪਾਰੀ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ, ਬੜੌਦਾ, 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ 5 ਛੱਕੇ

ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ-ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਰੇਖਾ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਲਿਸਟ ਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 94 ਵਨਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਏ ਲਈ 8 ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਲਈ 17 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 2,300 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 110 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਉਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 186.84 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ।

TAGGED:

HARDIK PANDYA 5 SIXES
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ
HARDIK PANDYA
HARDIK PANDYA HUNDRED
HARDIK PANDYA HUNDRED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.