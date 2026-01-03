6,6,6,6,6,6 ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਮਾਰੇ 5 ਛੱਕੇ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
Published : January 3, 2026 at 5:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੌਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਸਟ ਏ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪਾਰੀ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ, ਬੜੌਦਾ, 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026
A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥
Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb
ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ 5 ਛੱਕੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ-ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਰੇਖਾ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਲਿਸਟ ਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 94 ਵਨਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਏ ਲਈ 8 ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਲਈ 17 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 2,300 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 110 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Hardik Pandya after 38 overs - 66*(62)— Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2026
Hardik Pandya after 39 overs - 100*(68)
THIS IS PEAK BATTING BY HARDIK 🇮🇳😍 pic.twitter.com/kv82xZprQU
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਉਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 186.84 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ।